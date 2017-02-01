Итоги 01.01: День Бандеры и стрельба Пашинского

Молдова отменила ограничения на импорт украинских товаров

Республика Молдова с 1 января отменила введенные ранее ограничения на поставки в страну мясомолочной продукции и цемента из Украины.

Договоренность об этом была достигнута еще в ноябре 2016 года во время состоявшегося в Кишиневе заседания молдавско-украинской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ночном клубе Стамбула произошел теракт

В новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула произошел теракт. Террорист в белом костюме после полуночи расстрелял посетителей переполненного престижнейшего клуба Reina из автомата. В клубе находилось до 700 людей. Погибли 39 человек, 69 человек ранены. Украинцев среди погибших и пострадавших нет.



#Istanbul nightclub terrorist attack: Footage of Bosporus’ west bank shut down following deadly shooting https://t.co/EsULU8yCch pic.twitter.com/UX8OUxCOBB — RT (@RT_com) 1 января 2017 г.



В Украине вступил в силу госбюджет-2017 с двойной "минималкой"

С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине составляет 3200 гривен. Такой показатель заложен в госбюджете-2017.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает штраф за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривен).

В Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера ОУН (б) Степана Бандеры.Его маршрут прошел по центральным улицам столицы. По данным СМИ, шествие насчитывало около 1 тысячи человек.

В Одессе националисты также провели марш в честь Бандеры. Участники шествия в сопровождении бойцов Нацгвардии, а также правоохранителей прошлись по центральным улицам города. У памятника Дюку состоялось народное вече.

Во время шествия произошла небольшая стычка, однако правоохранители вовремя отреагировали на провокацию и остановили драку.

Нардеп Пашинский стрелял в человека

Депутат от Народного фронта Сергей Пашинский заявил о нападении на него в канун Нового года. Депутат рассказал, что во время конфликта на дороге неизвестный ударил его бутылкой по голове. Защищаясь, Пашинский прострелил ногу мужчины.

Супруга пострадавшего Ольга рассказала изданию Страна свою версию. Женщина утверждает, что Пашинский подошел к мужчине в упор с пистолетом сразу же, без любого предупреждения и предупредительного выстрела.

Полиция подтвердила версию Пашинского. Инцидент расследуют как хулиганство.

Мэрайя Кэри опозорилась на новогоднем концерте в Нью-Йорке

Американская певица Мэрайя Кэри во время новогоднего концерта телеканала ABC на Таймс-сквер в Нью-Йорке не смогла попасть в фонограмму во время исполнения песни Emotions. Во время следующей песни певица в неподходящие моменты опускала микрофон.

Украина продлила отмену ЗСТ с Россией

Кабинет министров продлил с 1 января отмену действия зоны свободной торговли с Россией до конца 2017 года. Власти пояснили, что решение правительства является "частью комплексного противодействия" экономическим мерам РФ против Украины.

Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.

Источник: korrespondent.net