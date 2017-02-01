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02. 01. 2017

Ситуация в зоне АТО: 38 обстрелов за сутки

За минувшие сутки в зоне проведения АТО сепаратисты 38 раз обстреляли позиции украинских военных, 3 украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-служба штаба АТО.
 
На Мариупольском направлении с 120-миллиметровых минометов сепаратисты обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. С 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному.
 
С гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.
 
На Донецком направлении с тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.
 
На Луганском направлении противник вел огонь по нашим позициям с гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - у Сизого.
 
В свою очередь, в ДНР заявляют о 357 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских военных.
 
Напомним, что ранее военные сообщали о 44 обстрелах на Новый год в зоне АТО.
 

Источник: korrespondent.net

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