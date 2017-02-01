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02. 01. 2017

В Австралии при посадке разбился самолет - есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате неудачной посадки небольшого самолета в австралийском городе Вудсток, сообщил телеканал Sky News Australia.
 
Самолет после приземления перевернулся. Инцидент произошел около 10:30 по местному времени.
 
Пострадал пилот и пассажирка. Они госпитализированы.
 
Напомним, ранее в двигатель самолета Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air попала птица. Лайнер вынужден был вернуться в аэропорт имени Фредерика Шопена.
 

Источник: korrespondent.net

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