Из эфира 1+1 вырезали номер Квартала про Авакова - СМИ

Из новогоднего эфира студии Квартал 95, который шел на канале "1+1", по неизвестным причинам вырезан номер про главу МВД Арсена Авакова, сообщает КП.

Во время концерта, который снимали три недели назад для новогоднего эфира "1+1", показали очень смешной номер о министре МВД Арсене Авакове, которого играл Юрий Крапов, одетый в шубу, с золотыми цепями и в окружении девушек.

Длинноногие красотки были одеты в форму полиции из секс-шопа, изображая помощниц и заместительниц Авакова, пишет издание.

"Добрый вечер. Для начала разрешите представить свою команду. Итак, номер первый - Альбина. Начальник отдела по борьбе с наркотиками. Практиковалась в Голландии, стажировалась в Колумбии, лечилась в Киеве. Наркотики носом чует", - говорил в своем номере актер Квартала 95.

Министр представил всех своих помощниц одну за другой, но в новогоднюю ночь телезрители этого не увидели.

Напомним, что руководство телеканала 1+1 заявило о попытке лишить телеканал лицензии.

Журналисты 1+1 опубликовали открытое письмо к президенту Украины Петру Порошенко, председателю Верховной Рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает ТСН.

В ноябре в эфире телеканала "1+1" должно было выйти шоу "Вечернего Квартала", но по неизвестным причинам его отменили.

За несколько часов до эфира телеканал "1+1" уведомил руководство студии, что новый выпуск проекта был снят из программной сетки, не объясняя причин данного решения.

Источник: korrespondent.net