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02. 01. 2017

Кличко ушел в отпуск на несколько дней

 
Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщает, что с 1 января мэр города Виталий Кличко ушел в отпуск, который продлится до 6 января.
 
"В связи с моим отпуском и отпуском первого заместителя главы Киевской государственной администрации Плиса в период с 30.12.2016 года по 06.01.2017 года исполнение обязанностей главы Киевской городской государственной администрации возложить на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Поворозника", - говорится в заявлении, которое публикует Интерфакс-Украина.
 
Ранее, Кличко заявлял, что городская власть продолжит демонтировать незаконно размещенные МАФы, торговля должна быть законной и цивилизованной. 
 
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Источник: korrespondent.net

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