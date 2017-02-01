Кличко ушел в отпуск на несколько дней

Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщает, что с 1 января мэр города Виталий Кличко ушел в отпуск, который продлится до 6 января.

"В связи с моим отпуском и отпуском первого заместителя главы Киевской государственной администрации Плиса в период с 30.12.2016 года по 06.01.2017 года исполнение обязанностей главы Киевской городской государственной администрации возложить на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Поворозника", - говорится в заявлении, которое публикует Интерфакс-Украина.

Ранее, Кличко заявлял, что городская власть продолжит демонтировать незаконно размещенные МАФы, торговля должна быть законной и цивилизованной.

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Источник: korrespondent.net