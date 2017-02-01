Теракт в Стамбуле: преступник все еще в розыске

Власти Турции все еще пытаются установить личность убийцы, который в новогоднюю ночь совершил теракт в Стамбуле, расстреляв посетителей ночного клуба, заявил премьер-министр страны Бинали Илдирим, сообщает DW.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, у убийцы не было сообщников, а свое оружие он прятал под плащом.

В полиции предполагают, что преступник мог переодеться перед тем, как покинуть клуб.

В то же время премьер Турции выразил предположение, что он мог оставить оружие в клубе и смешаться с толпой посетителей.

До сих пор никто не взял на себя ответственность за совершенный теракт, а приближенное к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана информагентство Firat распространило заявление о непричастности курдских группировок к нападению на клуб.

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.

Источник: korrespondent.net