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02. 01. 2017

Теракт в Стамбуле: преступник все еще в розыске

 
Власти Турции все еще пытаются установить личность убийцы, который в новогоднюю ночь совершил теракт в Стамбуле, расстреляв посетителей ночного клуба, заявил премьер-министр страны Бинали Илдирим, сообщает DW.
 
По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, у убийцы не было сообщников, а свое оружие он прятал под плащом.
 
В полиции предполагают, что преступник мог переодеться перед тем, как покинуть клуб.
 
 
В то же время премьер Турции выразил предположение, что он мог оставить оружие в клубе и смешаться с толпой посетителей.
 
До сих пор никто не взял на себя ответственность за совершенный теракт, а приближенное к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана информагентство Firat распространило заявление о непричастности курдских группировок к нападению на клуб. 

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.

 
 

Источник: korrespondent.net

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