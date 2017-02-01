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02. 01. 2017

Совбез ООН осудил теракт в Стамбуле

 
Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе Стамбула, сообщает пресс-служба ООН.
 
"Члены Совбеза ООН решительно осуждают ужасную и варварскую террористическую атаку", - говорится в пресс-релизе на сайте организации.
 
Кроме того, члены Совбеза подчеркнули, что терроризм в любой форме является одной из крупнейших угроз мировой безопасности.
 
 
Они отметили, что организаторы и спонсоры терактов должны предстать перед правосудием, поэтому призвали все государства активно сотрудничать с правительством Турции.
 
К тому же, члены Совбеза ООН выразили глубокие соболезнования семьям жертв и турецкому правительству, и пожелали скорейшего выздоровления раненым. 

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.

 
 
 

Источник: korrespondent.net

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