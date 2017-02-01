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02. 01. 2017

В Риме в здании Ватикана открыли McDonald's

Один из ресторанов сети фастфудов McDonald's открылся в Риме в здании, которое принадлежит государству Ватикан за 100 метров от него самого, сообщает NBC News.

Открытие заведения, состоявшееся в пятницу, было сдержанным, поскольку объявленные в октябре планы по открытию ресторана встретили широкую оппозицию. Само заведение тогда сразу "окрестили" McVatican.

В McDonald's не сделали заявления по случаю открытия нового заведения, ничего об открытии не сказано и в официальной газете Ватикана l'osservatore Romano.
 
Сообщается, что McDonald's возле Ватикана открыт с 6.30 утра и до 23.00 семь дней в неделю.
 
Газета La Repubblica сообщала, что американская корпорация ежемесячно будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана $30 тысяч.
 
Стоит отметить, что это не единственный McDonald's вблизи Ватикана – неподалеку находятся еще два заведения.
 
Спорным McVatican делает то, что он расположен в здании, которое является непосредственной собственностью государства Ватикан.
 
Решение сдать в аренду помещение для американской корпорации вызвало неоднозначную реакцию в католической церкви.
 
Напомним, что летняя резиденция главы Римско-католической церкви в Кастель-Гандольфо к юго-востоку от Рима открыла свои двери для публики. 
 

Источник: korrespondent.net

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