Демократы обещают не дать Трампу отменить санкции против РФ

Конгресс США примет «решительные меры», если избранный президент страны Дональд Трамп попытается отменить санкции в отношении России, заявил член Палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф.

«Демократы и республиканцы, например [сенатор Джон] Маккейн и другие будут вместе поддерживать введение более жестких санкций», — добавил политик.

По его словам, тех мер, которые приняла администрация Барака Обамы, недостаточно для сдерживания России.

Шифф, который входит в комитет по делам разведки, заявил, что ни в комитете, ни в американском разведывательном сообществе не ставят под сомнение, что российские власти организовали хакерскую атаку на США.

Подвергая сомнению эти утверждения, Дональд Трамп подрывает собственный авторитет, считает политик.

"Если он (Трамп) хочет завоевать доверие, как президент он должен прекратить рассуждать подобным образом. Он должен прекратить унижать американское разведсообщество, он должен доверять ему", - заявил Шифф.

Ранее Трамп подверг сомнению утверждение о том, что Россия совершала хаккерские атаки против США во время избирательной кампании.

29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управление Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в штате Мэриленд и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.