ИГИЛ взял ответственность за теракт в Стамбуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, сообщает Reuters.

"В продолжение благословенных операций, которые Исламское государство проводит против защитника креста, Турции, героический солдат халифата ударил по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой праздник ", говорится в заявлении ИГИЛ.

По подозрению в причастности к нападению разыскивают выходца из Средней Азии — предположительно, гражданина Узбекистана или Киргизии. Показания о гражданстве предполагаемого террориста дали сторонники «Исламского государства», задержанные в ходе рейдов в городах Турции с 28 по 31 декабря.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе Reina.

В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.

Источник: korrespondent.net