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02. 01. 2017

В Краматорске патрульный получил топором по голове

 
В Краматорске в воскресенье, 1 января, в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский, сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.
 
В сообщении сказано, что правоохранитель, находясь не на службе, заметил конфликт и решил прийти на помощь: четверо неизвестных избивали мужчину. В ходе драки они нанесли патрульному удар топором.
 
Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, но были задержаны.
 
"Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, который проезжал по маршруту, вызвал карету скорой помощи и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города", - сообщили в полиции.
 
Патрульный и еще один пострадавший местный житель были госпитализированы. У первого врачи госпитализировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, у второго - рубленую рану щеки и закрытую черепно-мозговую травму.
 
Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции. По факту открыто уголовное производство по статье - покушение на убийство. Продолжается досудебное расследование.
 
Ранее в Киеве, на улице Малышко, произошла стрельба возле пункта обмена валют. Как сообщили в столичной полиции, во время драки один из ее участников применил травматический пистолет, в результате чего студент получил огнестрельные ранения предплечья и бедер.
 

Источник: korrespondent.net

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