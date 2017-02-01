В Краматорске патрульный получил топором по голове

В Краматорске в воскресенье, 1 января, в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский, сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.

В сообщении сказано, что правоохранитель, находясь не на службе, заметил конфликт и решил прийти на помощь: четверо неизвестных избивали мужчину. В ходе драки они нанесли патрульному удар топором.

Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, но были задержаны.

"Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, который проезжал по маршруту, вызвал карету скорой помощи и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города", - сообщили в полиции.

Патрульный и еще один пострадавший местный житель были госпитализированы. У первого врачи госпитализировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, у второго - рубленую рану щеки и закрытую черепно-мозговую травму.

Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции. По факту открыто уголовное производство по статье - покушение на убийство. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Киеве, на улице Малышко, произошла стрельба возле пункта обмена валют. Как сообщили в столичной полиции, во время драки один из ее участников применил травматический пистолет, в результате чего студент получил огнестрельные ранения предплечья и бедер.

Источник: korrespondent.net