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02. 01. 2017

В Донецкой области в пьяной драке убили военного

 
В Волновахском районе Донецкой области из-за бытового конфликта на почве алкогольного опьянения убит военнослужащий, сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.
 
Около 1.00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.
 
Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка.
 
"Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", - прокомментировал ситуацию глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
 
В настоящее время все участники конфликта установлены. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье - "Умышленное убийство".
 
Напомним, что в Краматорске в воскресенье, 1 января, в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский.
 

Источник: korrespondent.net

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