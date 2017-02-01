В Донецкой области в пьяной драке убили военного

В Волновахском районе Донецкой области из-за бытового конфликта на почве алкогольного опьянения убит военнослужащий, сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Около 1.00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.

Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка.

"Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", - прокомментировал ситуацию глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В настоящее время все участники конфликта установлены. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье - "Умышленное убийство".

Напомним, что в Краматорске в воскресенье, 1 января, в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский.

Источник: korrespondent.net