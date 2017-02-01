EX.UA возобновил работу на платной основе

Крупнейший украинский файлообменник EX.UA восстановил работу, но уже на новом домене, сообщается на стартовой странице портала.

"Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене Fex.net (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сервис на новом домене будет поддерживать анонимный обмен файлами любого формата и размера и автоматическое конвертирование файлов для просмотра и проигрывания.

Для первых 100 000 украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит 1$ за 1ТБ в месяц.

Напомним, 16 ноября популярный украинский файлообменник Ex.ua принял решение о прекращении своей работы. В частности, ресурс просил всех пользователей изъять файлы из своих архивов на Ex.ua до 30.11.2016 года и уведомил пользователей mail.ex.ua, что данный сервис будет в ближайшее время перенесен на новый домен.

Источник: korrespondent.net