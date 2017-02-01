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02. 01. 2017

EX.UA возобновил работу на платной основе

 
Крупнейший украинский файлообменник EX.UA восстановил работу, но уже на новом домене, сообщается на стартовой странице портала.
 
"Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене Fex.net (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", - сказано в сообщении. 
 
Отмечается, что сервис на новом домене будет поддерживать анонимный обмен файлами любого формата и размера и автоматическое конвертирование файлов для просмотра и проигрывания.
 
 
Для первых 100 000 украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит 1$ за 1ТБ в месяц.
 
Напомним, 16 ноября популярный украинский файлообменник Ex.ua принял решение о прекращении своей работы.
 
В частности, ресурс просил всех пользователей изъять файлы из своих архивов на Ex.ua до 30.11.2016 года и уведомил пользователей mail.ex.ua, что данный сервис будет в ближайшее время перенесен на новый домен.
 
 

Источник: korrespondent.net

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