От взрыва в Багдаде погибли 32 человека

В результате взрыва бомбы в автомобиле в пригороде Багдада погибли по меньшей мере 32 человека, сообщает Al Arabiya.

Взрыв произошел на оживленной площади в районе Садр, что в пригороде столицы Ирака, ранения получили не менее 61 человека.

Пока не было заявлений о ответственность за нападение, однако террористическая группировка "Исламское государство" регулярно осуществляет теракты в районах Багдада, где живут мирные жители.

Напомним, в результате терактов 31 декабря 2016 года в Багдаде не менее 28 человек погибли, 57 человек были ранены.

За теракты в Багдаде взяла на себя ответственность террористическая организация "Исламское государство".

Источник: korrespondent.net