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02. 01. 2017

Четверо военных ранены на Донбассе за сутки

 
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
 
Мотузяник также сообщил, что на Луганском направлении обстрелы были только в новогоднюю ночь, до рассвета, без применения тяжелого вооружения.
 
На Донецком направлении 1 января состоялось 9 вражеских провокаций, 1 с применением тяжелого вооружения.
 
На Мариупольском направлении за сутки зафиксировано 26 обстрелов, из которых 11 с тяжелого вооружения.
 
В свою очередь, сепаратисты заявляют, что украинские военные обстреливали село Саханка Новоазовского района, Зайцево под Горловкой и окрестности Ясиноватой.
 
Напомним, что ранее военные сообщали о 44 обстрелах на Новый год в зоне АТО.
 
 

Источник: korrespondent.net

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