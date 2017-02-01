Четверо военных ранены на Донбассе за сутки

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Мотузяник также сообщил, что на Луганском направлении обстрелы были только в новогоднюю ночь, до рассвета, без применения тяжелого вооружения.

На Донецком направлении 1 января состоялось 9 вражеских провокаций, 1 с применением тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении за сутки зафиксировано 26 обстрелов, из которых 11 с тяжелого вооружения.

В свою очередь, сепаратисты заявляют, что украинские военные обстреливали село Саханка Новоазовского района, Зайцево под Горловкой и окрестности Ясиноватой.

Напомним, что ранее военные сообщали о 44 обстрелах на Новый год в зоне АТО.

Источник: korrespondent.net