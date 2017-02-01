Военный пытался изнасиловать пожилую женщину в Николаеве

В первый день нового года в Николаеве военный пытался изнасиловать пожилую женщину, сообщили в патрульной полиции города.

Как стало известно, около 21:00, патрульные получили информацию о том, что в Заводском районе города неизвестный мужчина в военной форме силой потянул женщину в кусты.

Прибывшие на вызов, инспекторы услышали крики о помощи. В кустах они увидели мужчину, который лежал сверху на пожилой женщине и пытался ее раздеть. Полицейские задержали подозреваемого, надев на него наручники.

Пострадавшая пенсионерка

На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции.

Напомним, в конце декабря жителя Закарпатья, который изнасиловал пенсионерку и пытался изнасиловать девочку-инвалида, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Источник: korrespondent.net