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02. 01. 2017

Могерини назвала Украину среди приоритетов на 2017

 
Одним из приоритетов в работе Высокого представителя ЕС по внешней политики и безопасности Федерики Могерини в 2017 году будет продолжение усилий ради реформ в Украине и сотрудничество со странами Восточного партнерства.
 
Об этом говорится в перечне целей и приоритетов главы европейской дипломатии на год, который размещен на ее сайте.
 
 
Отмечается, что прошлый год был годом постоянной работы ради поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС. В первую очередь в Украине, где были осуществлены значительные совместные усилия по реформированию страны, борьбы с коррупцией, и, конечно же, усилия, прилагаемые с целью полной реализации Минских договоренностей и прекращения конфликта на востоке страны.
 
"С Украиной и Грузией мы сделали важные шаги в направлении либерализации визового режима", - напомнила Могерини
 
Помимо Украины, среди приоритетов Могерини указаны: глобальная стратегия внешней политики ЕС; вопросы миграции и сотрудничество с Африкой; ответ на терроризм и совместная работа ради будущего Сирии; безопасность и оборона ЕС; партнерство с Колумбией, отношения между Палестиной и Израилем; воплощение соглашения с Ираном; движение к ЕС Балканских стран; возобновление сотрудничества с Кубой; близкое сотрудничество с США; мирный процесс в Афганистане.
 
Напомним, ранее Могерини заявляла, что экономические санкции Евросоюза против России продолжат быть связанными с выполнением минских соглашений, несмотря на позицию будущей администрации США. 

Источник: korrespondent.net

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