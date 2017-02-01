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02. 01. 2017

Полицию Кельна обвинили в расизме при охране новогодних гуляний

 
Немецкая партия «Зеленых» обвинила полицию Кельна в расизме при обеспечении правопорядка во время новогодних гуляний, сообщает Rheinische Post.
 
Лидер «зеленых» Симоне Петер раскритиковала стражей порядка за то, что они целенаправленно проверяли мигрантов.
 
«Встает вопрос, насколько законным было проверять и частично ограничивать в передвижении тысячу человек только на основании их внешнего вида», — приводит издание ее слова.
 
В полиции Кельна эти обвинения отвергают.
 
В ночь на 1 января полицейские остановили для проверки личности почти 1,7 тысячи человек — в основном тех, кто похож на выходцев из североафриканских стран.
 
Около 900 из них было предписано покинуть центр города, где проходили праздничные мероприятия, 92 человека были задержаны.
 
В предыдущую новогоднюю ночь в Кельне мужчины африканской и арабской внешности, разделившись на мелкие группы, совершали нападения на женщин возле собора и центрального вокзала. По словам очевидцев, злоумышленники бросали в толпу петарды, а затем отбирали у женщин сумки и телефоны, а также домогались их. Подобные случаи происходили в других немецких и ряде европейских городов в течение всего прошлого года.
 
 

Источник: korrespondent.net

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