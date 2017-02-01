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02. 01. 2017

МИД не рекомендует украинцам ехать в ОАЭ

 
В Министерстве иностранных дел рекомендовали украинцам отменить запланированные визиты в города Дубай и Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах из-за сложных погодных условий, которые накануне привели к тому, что сотни украинцев на несколько суток застряли в аэропорту ОАЭ. 
 
 
"Начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах г.Дубай и г.Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов. По информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продления в течение ближайших дней сложных погодных условий. В этой связи предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены / задержки рейсов в ОАЭ, а также значительный срок ожидания следующих рейсов ", - говорится в сообщении МИДа.
 
Посольство Украины в ОАЭ проинформировало о ситуации в аэропортах страны Министерство инфраструктуры Украины, аэропорты "Борисполь", "Киев", "Одесса", представительства авиакомпаний в Украине - "Международные авиалинии Украины", "AirArabia" и "FlyDubai".
 
Напомним, трое суток почти 100 украинских туристов находились в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могли вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.
 

Источник: korrespondent.net

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