Задержаны восемь человек по подозрению в теракте в Стамбуле

Турецкие правоохранители задержали восьмерых человек, которых подозревают в причастности к террористическому акту в ночном клубе Reina, передают местные СМИ.

Подробной информации о личностях задержанных пока не приводится. Известно, что ведутся допросы подозреваемых.

При этом за последнюю неделю власти Турции провели целый ряд задержаний предполагаемых сторонников террористической группировки Исламское государство.

Как отмечается в заявлении МВД страны, выдержки из которого приводят издания, почти 150 человек находятся под стражей. По данным властей, они "поддерживали контакт с боевиками ИГИЛ".

В настоящее время 25 из них уже предъявлены официальные обвинения, подчеркивают СМИ.

Как сообщал Корреспондент.net, в новогоднюю ночь в Стамбуле было совершено нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство.

Источник: korrespondent.net