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02. 01. 2017

Обама выступит с прощальной речью 10 января

Президент США Барак Обама обратится с прощальной речью к американскому народу 10 января, сообщает CNN.

Глава государства будет произносить речь в своем родном городе – Чикаго.

"Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее", – говорится в заявлении Обамы.

При этом действующий глава государства отметил, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Напомним, Барак Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.

Как сообщал Корреспондент.net, Трамп намерен отменить многие указы Обамы уже в первый день своего президентства.

В свою очередь соратники Обамы по Демократической партии обещают не дать Трампу отменить санкции против РФ.

Источник: korrespondent.net

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