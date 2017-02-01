Пострадавший от выстрела Пашинского: Он первым достал пистолет

Мужчина, пострадавший во время стычки с народным депутатом Сергеем Пашинским, рассказал свою версию инцидента, произошедшего вечером 31 декабря под Киевом. По словам пострадавшего, которого зовут Вячеслав Химикус, нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а сразу целился в грудь, передает ТСН.

Мужчина рассказал, что 31 декабря около 17:00 часов он шел из соседнего села, куда ходил поздравить с наступающим новым годом маму. По дороге он наткнулся на заглохший бус. Водитель попросил его помочь вытолкать машину с проезжей части на обочину.

"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на…, если есть мужчины – пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была – я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", – рассказал Химикус.

Он настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и не приближался к нему. Пострадавший утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела в воздух, а сразу целился на поражение.

"Счастье, что бутылка в руках была – дал по голове. Стрелял сюда", – рассказал пострадавший, показывая на грудь.

Химикус утверждает, что на его простреленных штанах остался след от пороха, что якобы указывает на то, что Пашинский находился рядом с ним в момент выстрела.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне депутат от Народного фронта Сергей Пашинский сообщил о нападении на него. Политик прострелил ногу нападавшему.

Позже жена пострадавшего рассказала свою версию событий.

Источник: korrespondent.net