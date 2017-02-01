В Германии соискатель убежища совершил самоподжог

В городе Гаймерсхайм (федеральная земля Бавария) на юге Германии 19-летний соискатель убежища из Афганистана облил себя бензином и совершил самоподжог.
Как сообщили в полиции, мужчина с тяжелыми ожогами доставлен в больницу.
Инцидент произошел в помещении супермаркета. По данным правоохранительных органов, у афганца был с собой нож, однако он не пустил оружие в ход.
Канистру с бензином мужчина заранее приобрел на заправке. Мотивы его действий устанавливаются.
Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году Германия выслала из страны почти 24 тысячи мигрантов. При этом отмечалось, что многие люди готовы уехать добровольно, получив денежную компенсацию.
Источник: Русская служба Deutche Welle
Источник: korrespondent.net
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