В Германии соискатель убежища совершил самоподжог

В городе Гаймерсхайм (федеральная земля Бавария) на юге Германии 19-летний соискатель убежища из Афганистана облил себя бензином и совершил самоподжог.

Как сообщили в полиции, мужчина с тяжелыми ожогами доставлен в больницу.

Инцидент произошел в помещении супермаркета. По данным правоохранительных органов, у афганца был с собой нож, однако он не пустил оружие в ход.

Канистру с бензином мужчина заранее приобрел на заправке. Мотивы его действий устанавливаются.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году Германия выслала из страны почти 24 тысячи мигрантов. При этом отмечалось, что многие люди готовы уехать добровольно, получив денежную компенсацию.

Источник: Русская служба Deutche Welle

Источник: korrespondent.net