Украина и США будут выпускать стрелковое оружие

Государственное предприятие Укроборонсервис, входящее в состав концерна Укроборонпром будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Производство планируют наладить совместно с американской компанией Aeroscraft.

Отмечается, что такие договоренности являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Укроборонсервис договорился со словацкой фирмой Grand Power S.R.O. о совместном производстве стрелкового оружия в Украине.

Укроборонпром отчитался о переданном армии оружии

Источник: korrespondent.net