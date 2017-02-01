Лента RSS
Подписаться на ленту
02 января 2017, понедельник, 19:33
+1°C
Завтра -2°C
+1°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
02. 01. 2017

Украина и Венгрия открыли на границе контактный пункт

С 1 января в тестовом режиме начал работать совместный контактный пункт Захонь в пункте пропуска для автомобильного сообщения Тиса – Захонь, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы Украины и полицией Венгрии с 1 января 2017 года в тестовом режиме начал функционировать совместный контактный пункт Захонь в пункте пропуска для автомобильного сообщения Тиса – Захонь на венгерской стороне", – говорится в сообщении.

Среди основных задач, которые он будет выполнять – информационное взаимодействие и обмен сообщениями между пограничниками обеих стран, а также обеспечения координации при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерской границы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время контактный центр около трех недель будет функционировать в тестовом режиме, а впоследствии планируется запустить полноценную работу первого такого контактного пункта в Закарпатском регионе.

Как сообщал Корреспондент.net, с 22 декабря на украинско-польской границе началось проведение эксперимента перед пунктом пропуска Краковец.

Украина и Польша продлили работу пешеходного КПП в Угринове

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.