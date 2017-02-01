Украина и Венгрия открыли на границе контактный пункт

С 1 января в тестовом режиме начал работать совместный контактный пункт Захонь в пункте пропуска для автомобильного сообщения Тиса – Захонь, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы Украины и полицией Венгрии с 1 января 2017 года в тестовом режиме начал функционировать совместный контактный пункт Захонь в пункте пропуска для автомобильного сообщения Тиса – Захонь на венгерской стороне", – говорится в сообщении.
Среди основных задач, которые он будет выполнять – информационное взаимодействие и обмен сообщениями между пограничниками обеих стран, а также обеспечения координации при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерской границы.
В ведомстве отметили, что в настоящее время контактный центр около трех недель будет функционировать в тестовом режиме, а впоследствии планируется запустить полноценную работу первого такого контактного пункта в Закарпатском регионе.
Как сообщал Корреспондент.net, с 22 декабря на украинско-польской границе началось проведение эксперимента перед пунктом пропуска Краковец.
Украина и Польша продлили работу пешеходного КПП в Угринове
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-