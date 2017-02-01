Украина и Венгрия открыли на границе контактный пункт

С 1 января в тестовом режиме начал работать совместный контактный пункт Захонь в пункте пропуска для автомобильного сообщения Тиса – Захонь, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы Украины и полицией Венгрии с 1 января 2017 года в тестовом режиме начал функционировать совместный контактный пункт Захонь в пункте пропуска для автомобильного сообщения Тиса – Захонь на венгерской стороне", – говорится в сообщении.

Среди основных задач, которые он будет выполнять – информационное взаимодействие и обмен сообщениями между пограничниками обеих стран, а также обеспечения координации при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерской границы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время контактный центр около трех недель будет функционировать в тестовом режиме, а впоследствии планируется запустить полноценную работу первого такого контактного пункта в Закарпатском регионе.

Как сообщал Корреспондент.net, с 22 декабря на украинско-польской границе началось проведение эксперимента перед пунктом пропуска Краковец.

Украина и Польша продлили работу пешеходного КПП в Угринове

Источник: korrespondent.net