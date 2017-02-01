Российского майора обнаружили мертвым в Ереване

В Ереване в одной из гостиниц найдено тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что тело было найдено вечером 1 января.

"В полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы Дружба был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются", – сказал собеседник.

По данным полиции, Емельянов был временно прописан в гостинице. Он служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено. Предполагается, что он умер от острой сердечной недостаточности.

По факту смерти возбуждено уголовное дело.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Казахстане умер российский дипломат. Сотрудник Министерства иностранных дел России Роман Скрыльников был найден мертвым в арендованной квартире в Усть-Каменогорске.

Источник: korrespondent.net