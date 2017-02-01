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02. 01. 2017

Олланд побывал на передовой в Мосуле

Президент Франции Франсуа Олланд в рамках поездки в Ирак побывал на передовых позициях в Мосуле. Об этом сообщается в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.

Также отмечается, что Олланду и главе Иракского Курдистана Масуду Барзани показали карты линии фронта.

В ходе пресс-конференции французский президент заявил, что иракские войска в течение нескольких недель освободят Мосул от боевиков Исламского государства.

"ИГИЛ отступает, поэтому международное сообщество должно усилить поддержку армии Ирака", – сказал Олланд.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце декабря иракские военные открыли два новых фронта в Мосуле и оттеснили боевиков Исламского госудасртва на несколько кварталов.

Напомним, в начале декабря месяца США отвели два месяца на взятие Мосула.

Источник: korrespondent.net

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