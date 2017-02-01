На Буковине погибли десятки лебедей

В Черновицкой области на озере села Чертория в Кицманском районе умер 21 лебедь. Об этом пишет местное издание АСС.
"Птиц собрали с пруда и доставили в Черновицкую региональную лабораторию ветеринарной медицины для установления причины гибели", – рассказал начальник ГУ Госпотребслужбы в Черновицкой области Александр Александрюк.
Ветеринары подозревают, что птицы погибли из-за инфекционного заболевания. Остальные лебеди-шипуны чувствуют себя хорошо. Им как раз привезли еду.
"Пока специалисты установят окончательную причину гибели этих птиц, Главное управление Госпотребслужбы просит жителей Буковины уменьшить количество посещений озера", – пишет издание.
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Источник: korrespondent.net
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