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02. 01. 2017

На Буковине погибли десятки лебедей

В Черновицкой области на озере села Чертория в Кицманском районе умер 21 лебедь. Об этом пишет местное издание АСС.

"Птиц собрали с пруда и доставили в Черновицкую региональную лабораторию ветеринарной медицины для установления причины гибели", – рассказал начальник ГУ Госпотребслужбы в Черновицкой области Александр Александрюк.

Ветеринары подозревают, что птицы погибли из-за инфекционного заболевания. Остальные лебеди-шипуны чувствуют себя хорошо. Им как раз привезли еду.

"Пока специалисты установят окончательную причину гибели этих птиц, Главное управление Госпотребслужбы просит жителей Буковины уменьшить количество посещений озера", – пишет издание.

Как сообщал Корреспондент.net, в зоопарке канадского города Калгари начато расследование смерти семерых пингвинов Гумбольдта, утонувших на территории зоопарка. Специалисты выяснили, что пингвины умерли, захлебнувшись водой.

Источник: korrespondent.net

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