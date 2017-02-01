На Буковине погибли десятки лебедей

В Черновицкой области на озере села Чертория в Кицманском районе умер 21 лебедь. Об этом пишет местное издание АСС.

"Птиц собрали с пруда и доставили в Черновицкую региональную лабораторию ветеринарной медицины для установления причины гибели", – рассказал начальник ГУ Госпотребслужбы в Черновицкой области Александр Александрюк.

Ветеринары подозревают, что птицы погибли из-за инфекционного заболевания. Остальные лебеди-шипуны чувствуют себя хорошо. Им как раз привезли еду.

"Пока специалисты установят окончательную причину гибели этих птиц, Главное управление Госпотребслужбы просит жителей Буковины уменьшить количество посещений озера", – пишет издание.

Как сообщал Корреспондент.net, в зоопарке канадского города Калгари начато расследование смерти семерых пингвинов Гумбольдта, утонувших на территории зоопарка. Специалисты выяснили, что пингвины умерли, захлебнувшись водой.

Источник: korrespondent.net