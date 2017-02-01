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02. 01. 2017

Делом Пашинского займется прокуратура

Делом о нападении на депутата от Народного фронта Сергея Пашинского будет заниматься прокуратура, передают Вести со ссылкой на спикера полиции Киевской области Николая Жуковича.

"Прокуратура собирается забрать криминальное производство по статье "Хулиганство"… Это был бытовой конфликт, но применялось оружие. Вне зависимости от того, является ли участником конфликта народный депутат, производство забирает прокуратура. Возможно, с целью проверить, какие были собраны доказательства, возможно, чтобы дальше вести его самим", – сказал Жукович.

В самой прокуратуре пообещали, что комментарии будут завтра.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне депутат от Народного фронта Сергей Пашинский сообщил о нападении на него. Политик прострелил ногу нападавшему.

Позже жена пострадавшего рассказала свою версию событий.

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Источник: korrespondent.net

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