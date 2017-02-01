В Бразилии более 60 человек стали жертвами тюремного бунта

Не менее 60 человек погибли во время бунта в тюрьме, которая находится в столице бразильского штате Амазонас – городе Манус. Об этом пишут местные СМИ, со ссылкой на информацию правоохранителей.
Бунт начался в воскресенье во время столкновений двух конкурирующих банд. 12 охранников были на время взяты в заложники. В понедельник правоохранителям удалось вернуть контроль над тюрьмой.
Полицейские обнаружили, что у многих жертв были отрезаны головы.
Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2016 года бразильские заключенные обезглавили и сожгли несколько человек в тюрьме города Боа Виста.
Напомним, ранее из тюрьмы в бразильском штате Сан-Паулу сбежали до 300 заключенных.
Источник: korrespondent.net
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