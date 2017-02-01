Лента RSS
Подписаться на ленту
02 января 2017, понедельник, 21:04
+1°C
Завтра -2°C
+1°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
02. 01. 2017

В Бразилии более 60 человек стали жертвами тюремного бунта

Не менее 60 человек погибли во время бунта в тюрьме, которая находится в столице бразильского штате Амазонас – городе Манус. Об этом пишут местные СМИ, со ссылкой на информацию правоохранителей.

Бунт начался в воскресенье во время столкновений двух конкурирующих банд. 12 охранников были на время взяты в заложники. В понедельник правоохранителям удалось вернуть контроль над тюрьмой.

Полицейские обнаружили, что у многих жертв были отрезаны головы.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2016 года бразильские заключенные обезглавили и сожгли несколько человек в тюрьме города Боа Виста.

Напомним, ранее из тюрьмы в бразильском штате Сан-Паулу сбежали до 300 заключенных.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.