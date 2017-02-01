В Бразилии более 60 человек стали жертвами тюремного бунта

Не менее 60 человек погибли во время бунта в тюрьме, которая находится в столице бразильского штате Амазонас – городе Манус. Об этом пишут местные СМИ, со ссылкой на информацию правоохранителей.

Бунт начался в воскресенье во время столкновений двух конкурирующих банд. 12 охранников были на время взяты в заложники. В понедельник правоохранителям удалось вернуть контроль над тюрьмой.

Полицейские обнаружили, что у многих жертв были отрезаны головы.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2016 года бразильские заключенные обезглавили и сожгли несколько человек в тюрьме города Боа Виста.

Напомним, ранее из тюрьмы в бразильском штате Сан-Паулу сбежали до 300 заключенных.

Источник: korrespondent.net