Противник применил ракетные комплексы – штаб АТО

На протяжении сегодняшнего дня подразделения сепаратистов 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Такие данные озвучил пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00 понедельника, 2 января.
По данным военных, больше всего обстрелов пришлось на мариупольское направление.
"Из 120-мм минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-мм минометов – Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Широкино, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке бойовики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", – говорится в сообщении штаба.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку и Лабачево. На донецком направлении были обстреляны Авдеевка, Пивничное и Зайцево.
Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 1 января, в зоне АТО было зафиксировано 38 обстрелов. Ранения получили четверо бойцов ВСУ.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-