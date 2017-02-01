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02. 01. 2017

Противник применил ракетные комплексы – штаб АТО

На протяжении сегодняшнего дня подразделения сепаратистов 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Такие данные озвучил пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00 понедельника, 2 января.

По данным военных, больше всего обстрелов пришлось на мариупольское направление.

"Из 120-мм минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-мм минометов – Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Широкино, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке бойовики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", – говорится в сообщении штаба.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку и Лабачево. На донецком направлении были обстреляны Авдеевка, Пивничное и Зайцево.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 1 января, в зоне АТО было зафиксировано 38 обстрелов. Ранения получили четверо бойцов ВСУ.

Источник: korrespondent.net

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