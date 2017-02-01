В Дубае построят самый высокий в мире маяк

Власти Дубая планируют построить 135-метровый маяк. Он станет самым высоким в мире, пишут западные СМИ.
Согласно планам чиновников, в Дубае появится крупнейший порт для круизных судов и яхт на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В новом терминале порта смогут одновременно находиться до шести тысяч человек.
Благодаря новому проекту, общие возможности порта Дубая возрастут примерно на 50% и достигнут более 4 тысяч причалов.
Стоимость проекта не уточняется.
#Dubai welcomes in 2017 with new iconic project .. #DubaiHarbour pic.twitter.com/m1KYqbEuBM— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 2 января 2017 г.
Как сообщал Корреспондент.net, в ОАЭ будут строить небоскребы с помощью 3D-печати. Это позволит сократить время строительства и затраты на 70-80%.
В Дубае начали тестировать авто без водителей
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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