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02. 01. 2017

В Дубае построят самый высокий в мире маяк

Власти Дубая планируют построить 135-метровый маяк. Он станет самым высоким в мире, пишут западные СМИ.

Согласно планам чиновников, в Дубае появится крупнейший порт для круизных судов и яхт на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В новом терминале порта смогут одновременно находиться до шести тысяч человек.

Благодаря новому проекту, общие возможности порта Дубая возрастут примерно на 50% и достигнут более 4 тысяч причалов.

Стоимость проекта не уточняется.

#Dubai welcomes in 2017 with new iconic project .. #DubaiHarbour pic.twitter.com/m1KYqbEuBM

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 2 января 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, в ОАЭ будут строить небоскребы с помощью 3D-печати. Это позволит сократить время строительства и затраты на 70-80%.

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Источник: korrespondent.net

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