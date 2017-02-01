В Германии задержан гражданин РФ, которого искала Южная Корея

В новогоднюю ночь в аэропорту Мюнхена был задержан гражданин России, разыскиваемый властями Южной Кореи в течение почти 13 лет, сообщает агентство dpa со ссылкой на полицию ФРГ.

По данным СМИ, 53-летнему россиянину грозит до 25 лет заключения в Южной Корее за соучастие в убийстве, которое произошло в 2003 году. В частности, он вел машину, на которой ехали три его товарища.

Задержали мужчину в мюнхенском аэропорту во время пересадки, когда тот направлялся из Москвы в Прагу. До момента выдачи Южной Корее россиянин будет оставаться в тюрьме.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце декабря в Волынской области пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину.

Источник: korrespondent.net