В Исландии задумались о вступлении в ЕС – СМИ

В ходе переговоров парламентских партий о формировании нового правительства Исландии, возникла идея о проведении референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз. Об этом пишет Politico.
По информации издания, эта тема стало одной из основных во время переговоров.
В частности, правоцентристская и евроскептическая Партия независимости ведут переговоры по данному вопросу с либеральной Партией реформ и партией Светлое будущее.
Лидер Светлого будущего Оттарр Проппе заявил, что референдум о членстве в ЕС стал важным фактором в этих переговорах.
Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, когда у власти находились левые, однако отозвала заявку в 2015 году.
При этом Исландия входит в Шенгенскую зону и европейскую экономическую зону. Даже если новое правительство проведет референдум, на котором будет поддержано вступление в Евросоюз, Исландия сможет стать членом блока не ранее 2022 года.
Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2015 года Исландия ратифицировала соглашение об упрощенной выдаче виз украинцам
Источник: korrespondent.net
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