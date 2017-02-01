Территория Эстонии увеличилась на десятки квадратных километров

Территория Эстонии в последние годы постоянно растет за счет моря. Наибольшие изменения происходят на острове Сааремаа.

"По последнему крупному подсчету 2014 года, она увеличилась на 112 квадратных километров", – сообщила в эфире Эстонского телевидения заведующая отделом геоинформатики земельного департамента Марилийз Арен.

По ее словам, береговая линия страны длиной в 3 тысячи 800 километров постоянно меняется: в некоторых местах море отступает, в некоторых наступает.

Арен отметила, что по кадастровым картам можно пронаблюдать, как недвижимость у некоторых владельцев, которая должна была заканчиваться у береговой линии, на деле уже уходит в море.

Наибольшие изменения происходят на крупнейшем острове страны Сааремаа. За четыре последних года его территория ежегодно увеличивалась примерно на 1 тыс гектаров, а в общей сложности остров вырос за это время на 5 тыс га.

Как сообщал Корреспондент.net, под Одессой элитные коттеджи сползают в море. В сети появилось видео масштабного оползня, снятое с помощью дрона на побережье города Черноморск.

Источник: korrespondent.net