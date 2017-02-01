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02. 01. 2017

В Германии не видят будущего для Сирии с Асадом

Власти Германии не изменили своей позиции относительно того, что нынешний президент Сирии Башар Асад должен уйти с должности главы государства. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Башар Асад не может выполнять постоянную роль (руководителя страны – ред.) для развития мирного будущего в Сирии", – сказал он журналистам в Берлине.

При этом Мартин Шефер допустил, что Асад может участвовать в переходном процессе в Сирии, однако его полномочия должны быть сильно ограничены.

Как сообщал Корреспондент.net, сам Башар Асад планирует оставаться на посту президента минимум до 2021 года. Именно тогда завершится третий семилетний срок его правления.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев допустил возможность будущего Сирии без Асада.

Западные страны не признают Башара Асада в качестве легитимного президента и требуют его отставки.

Источник: korrespondent.net

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