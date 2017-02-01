Украина открыла пункт полиции в Новолуганском

В поселке Новолуганское в Донецкой области, который недавно перешел под контроль сил АТО, заработал пункт полиции. Правоохранители будут круглосуточно нести службу совместно с военными, сообщил глава регионального управления полиции Вячеслав Аброськин.

"Недавно поселок вернулся в Украину из так называемой "серой зоны". Полицейские будут нести службу круглосуточно в тесном взаимодействии с военными. Для более оперативной работы в Новолуганском полицейские получили кроссовер Renault Duster", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, в Новолуганское направлены "наиболее опытные сотрудники Бахмутского отдела полиции и сводных сил, которые имеют опыт службы на линии разграничения". Старшим в отряде стал участковый инспектор Александр Морхов.

Пункт открыт на постоянной основе согласно распоряжению штаба АТО.

Как сообщал Корреспондент.net, Новолуганское перешло под контроль ВСУ 23 декабря. Его занял батальон Донбасс. В тот же день там был установлен украинский блокпост.

В "народной милиции" ЛНР подтвердили, что украинские военные заняли поселок Новолуганское.

Источник: korrespondent.net