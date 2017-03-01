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03. 01. 2017

ИГ взяло ответственность за взрыв в Багдаде

 
Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт на площади в пригороде Багдада, передает Reuters.
 
В заявлении ИГ говорится, что теракт был совершен в рамках ультражесткой линии борьбы с шиитами, которых они считают отступниками.
 
По информации ВВС по меньшей мере 35 человек погибли и около 70 получили ранения во время теракта в районе Садр.
 
Ранее сообщалось, что на оживленной площади в районе Садр в пригороде Багдада произошел взрыв. 
 
Напомним, 31 декабря боевики ИГ организовали два взрыва в Багдаде, погибли не менее 28 человек.

Источник: korrespondent.net

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