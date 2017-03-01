ИГ взяло ответственность за взрыв в Багдаде

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт на площади в пригороде Багдада, передает Reuters.

В заявлении ИГ говорится, что теракт был совершен в рамках ультражесткой линии борьбы с шиитами, которых они считают отступниками.

По информации ВВС по меньшей мере 35 человек погибли и около 70 получили ранения во время теракта в районе Садр.

Ранее сообщалось, что на оживленной площади в районе Садр в пригороде Багдада произошел взрыв. Напомним, 31 декабря боевики ИГ организовали два взрыва в Багдаде, погибли не менее 28 человек.

Источник: korrespondent.net