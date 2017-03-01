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03. 01. 2017

Версию Пашинского подтвердил хозяин автомобиля – Геращенко

Народный депутат от Народного фронта, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире 112 Украина заявил, что владелец автомобиля, из-за которого возник конфликт, дал показания, подтверждающие версию народного депутата Украины Сергея Пашинского.

"Есть показания неангажированного свидетеля − владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", − отметил Геращенко.
 
Напомним, ранее Пашинский заявил, что в канун Нового года на него напали. В результате столкновения народный депутат получил удар бутылкой по голове, а сам прострелил нападавшему ногу.
 
Мужчина, пострадавший во время стычки с Пашинским, рассказал, что нардеп достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух.

Источник: korrespondent.net

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