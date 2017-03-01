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03. 01. 2017

Нет данных, что РФ влияла на выборы − спикер Трампа

 
Представитель избранного президента Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что у США нет свидетельств влияния России на выборы президента, передает Fox News.
 
Спайсера отметил, что СМИ обыгрывают вариант, согласно которому Россия оказывала влияние на выборы.
 
"Но нет никаких доказательств того, что они (Россия) на самом деле влияли на выборы", − подчеркнул он. По его словам, "были или не были взломаны компьютерные системы − это абсолютно другая история", не связанная с тем, была ли к этому причастна Россия.
 
Представитель Трампа подчеркнул, что "компьютерные атаки − это неправильно".
 
Также Спайсер заявил, что разведка пока не смогла представить Трампу убедительных доказательств причастности российский хакеров к нападениям на электронные системы американских политических организаций.
 
Он рассказал, что Трамп ежедневно прослушивает брифинги, но пока "похоже, что у разведки нет убедительных доказательств".
 
По информации Спайсера, на этой неделе разведслужбы проведут для Трампа специальный брифинг, по итогам которого избранный президент решит, является ли ответ администрации Барака Обамы соразмерен якобы имевшим место кибератакам РФ.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 1 января Трамп заявил, что хочет получить информацию о кибератаках от разведки США, чтобы оценить адекватность санкций Барака Обамы.
 
Напомним, 29 декабря администрация Обамы ввела санкции против России за вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов.
 
Также 35 российских дипломатов объявили персонами нон грата.

Источник: korrespondent.net

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