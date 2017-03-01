Жертвами авиаудара коалиции в Йемене стали девять мирных граждан

В результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, не менее девяти мирных жителей погибли в Йемене, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Удар с воздуха пришелся на частный дом в провинции Мариб к востоку от столицы Йемена Саны.

Отмечается, что пятеро погибших принадлежали к одной семье.

Общее число жертв конфликта в Йемене, по данным ООН, уже достигло более 7 тысяч человек с начала операции коалиции в марте 2015 года.

Ранее сообщалось, что в результате нападения смертника на военную базу в городе Аден погибли не менее 40 йеменских военных и более 70 ранены.

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Источник: korrespondent.net