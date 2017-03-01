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03. 01. 2017

Жертвами авиаудара коалиции в Йемене стали девять мирных граждан

 
В результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, не менее девяти мирных жителей погибли в Йемене, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.
 
Удар с воздуха пришелся на частный дом в провинции Мариб к востоку от столицы Йемена Саны.
 
Отмечается, что пятеро погибших принадлежали к одной семье.
 
Общее число жертв конфликта в Йемене, по данным ООН, уже достигло более 7 тысяч человек с начала операции коалиции в марте 2015 года.
 
Ранее сообщалось, что в результате нападения смертника на военную базу в городе Аден погибли не менее 40 йеменских военных и более 70 ранены.
 
Ракета потопила пакистанское судно у берегов Йемена 

Источник: korrespondent.net

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