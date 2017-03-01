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03. 01. 2017

Ахматова была кандидатом на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

Поэтесса Анна Ахматова могла получить Нобелевскую премию по литературе в 1966 году вместо известных авторов Нелли Закс и Шмуэля Агнона, передает РИА Новости.

Информацию об этом опубликовала Шведская академии, которая присуждает премию.Отметим, что списки нобелевских кандидатов засекречиваются на 50 лет.

Всего в обнародованном списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков, Константин Паустовский, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, и другие.

В списке кандидатов представлены также авторы, которые получили премию позднее, например, Сэмюэль Беккет, Пабло Неруда, Генрих Бёлль и Ясунари Кавабата.
 
Напомним, в 2016 году стало известно, что кандидатура Ахматовой рассматривалась и в 1965 году, однако тогда был выбран Михаил Шолохов.

Анна Ахматова (Горенко) − родилась 23 июня 1889 года в селении Большой Фонтан под Одессой. В 1910 году Анна вышла замуж за поэта Николая Гумилева (1886-1921), в 1912 году у нее родился сын Лев Гумилев (1912-1992), ставший впоследствии известным историком и этнографом.

Первые известные стихи Ахматовой относятся к 1904 году, с 1911 года она начала регулярно печататься в московских и петербургских изданиях.

Умерла Ахматова в 1966 году в Подмосковье. Похоронена в Комарове, под Петербургом.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году Нобелевскую премию по литературе получил американский певец Боб Дилан.

Источник: korrespondent.net

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