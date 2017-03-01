Ахматова была кандидатом на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

Поэтесса Анна Ахматова могла получить Нобелевскую премию по литературе в 1966 году вместо известных авторов Нелли Закс и Шмуэля Агнона, передает РИА Новости.
Информацию об этом опубликовала Шведская академии, которая присуждает премию.Отметим, что списки нобелевских кандидатов засекречиваются на 50 лет.
Всего в обнародованном списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков, Константин Паустовский, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, и другие.
Анна Ахматова (Горенко) − родилась 23 июня 1889 года в селении Большой Фонтан под Одессой. В 1910 году Анна вышла замуж за поэта Николая Гумилева (1886-1921), в 1912 году у нее родился сын Лев Гумилев (1912-1992), ставший впоследствии известным историком и этнографом.
Первые известные стихи Ахматовой относятся к 1904 году, с 1911 года она начала регулярно печататься в московских и петербургских изданиях.
Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году Нобелевскую премию по литературе получил американский певец Боб Дилан.
Источник: korrespondent.net
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