Теракт в Стамбуле: появилось фото подозреваемого

Турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало в Tvitter фотографии подозреваемого в исполении теракта в ночном клубе Reina в центре Стамбула.

Опубликовано фото исполнителя теракта в Стамбуле https://t.co/0bc2ANkoTW #Турция #Стамбул pic.twitter.com/1CDT2syXfT — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 2 января 2017 г.

Работы по установлению личности террориста продолжаются. По информации турецких СМИ со ссылкой на полицию, террорист является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом генеральной прокуратуры Стамбула продолжает расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь произошел теракт в ночном клубе Стамбула. Неизвестный открыл огонь по людям, погибли 39 человек, около 70 получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себя ИГ.

Источник: korrespondent.net