Лента RSS
Подписаться на ленту
03 января 2017, вторник, 03:12
-2°C
Завтра 0°C
-2°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
03. 01. 2017

Теракт в Стамбуле: появилось фото подозреваемого

 
Турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало в Tvitter фотографии подозреваемого в исполении теракта в ночном клубе Reina в центре Стамбула.
 

Опубликовано фото исполнителя теракта в Стамбуле https://t.co/0bc2ANkoTW #Турция #Стамбул pic.twitter.com/1CDT2syXfT

— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 2 января 2017 г.
 
Работы по установлению личности террориста продолжаются. По информации турецких СМИ со ссылкой на полицию, террорист является гражданином Узбекистана или Киргизии.
 
Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом генеральной прокуратуры Стамбула продолжает расследование инцидента.
 
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь произошел теракт в ночном клубе Стамбула. Неизвестный открыл огонь по людям, погибли 39 человек, около 70 получили ранения.
 
Ответственность за нападение взяло на себя ИГ.
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.