Экс-канцлер ФРГ обещал Маргарет Тэтчер доступ к секретным данным − СМИ

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль обещал экс-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер предоставить доступ к информации по объединению Германии, сообщает The Guardian.

Отмечается, что об этих материалах не должен был знать даже кабинет экс-канцлера.

Согласно рассекреченным архивным документам, запись частной встречи между Колем и Тэтчер содержит раздел, обозначенный как "англо-германские контакты для объединения".

Документ содержит информацию, что Коль хотел, чтобы Тетчер лично была в курсе всех его намерений, чтобы устранить возникновение любого возможного источника недопонимания.

Также он должен был предоставить ей данные по вопросам, о которых не знают даже члены его кабинета.

По данным газеты, обещание экс-канцлер дал в ходе частной встречи двух политиков на Даунинг-стрит, в марте 1990 года, когда лидеры пришли к соглашению о новом европейской порядке после падения Берлинской стены и краха коммунизма.

Ранее сообщалось, что британский национальный архив обнародовал документы, в которых рассказывается о фальшивых переговорах между Тэтчер и президентом США Рональдом Рейганом.

Источник: korrespondent.net