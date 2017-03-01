Лента RSS
Подписаться на ленту
03 января 2017, вторник, 03:09
-2°C
Завтра 0°C
-2°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
03. 01. 2017

Экс-канцлер ФРГ обещал Маргарет Тэтчер доступ к секретным данным − СМИ

 
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль обещал экс-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер предоставить доступ к информации по объединению Германии, сообщает The Guardian.
 
Отмечается, что об этих материалах не должен был знать даже кабинет экс-канцлера.
 
Согласно рассекреченным архивным документам, запись частной встречи между Колем и Тэтчер содержит раздел, обозначенный как "англо-германские контакты для объединения".
 
Документ содержит информацию, что Коль хотел, чтобы Тетчер лично была в курсе всех его намерений, чтобы устранить возникновение любого возможного источника недопонимания.
 
Также он должен был предоставить ей данные по вопросам, о которых не знают даже члены его кабинета.
 
По данным газеты, обещание экс-канцлер дал в ходе частной встречи двух политиков на Даунинг-стрит, в марте 1990 года, когда лидеры пришли к соглашению о новом европейской порядке после падения Берлинской стены и краха коммунизма.
 
Ранее сообщалось, что британский национальный архив обнародовал документы, в которых рассказывается о фальшивых переговорах между Тэтчер и президентом США Рональдом Рейганом. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.