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03. 01. 2017

Трамп не допустит успеха КНДР в разработке ракеты

 
Избранный президент США Дональд Трамп обещал не допустить ситуации, когда межконтинентальная баллистическая ракета КНДР будет способна достичь территории США. Об этом он написал в Twitter.
 
"Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не будет!", − подчеркнул Трамп.
 

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2017 г.
 
Также избранный президент США обвинил Китай в том, что его власти недостаточно помогают в урегулировании вопроса с КНДР.
 
"Китай получил большую прибыль в результате выгодной лишь для него торговли с США, но не может помочь с Северной Кореей", − отметил Трамп.
 

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2017 г.
 

Как сообщал Корреспондент.net, в КНДР заявили, что работают над баллистическими ракетами, которые смогут долетать до территории США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил в новогоднем видеообращении, что страна вступила в последнюю стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

Источник: korrespondent.net

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