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03. 01. 2017

На севере Чили крупный природный пожар

 
Министерство внутренних дел Чили объявило "красный" уровень опасности в связи с крупным природным пожаром в на севере страны, сообщает Biobiochile.
 
По информации портала, пожар разгорелся 2 января в районе города Вальпараисо на побережье Тихого океана.
 
Огонь охватил не менее 50 гектаров земель, почти 200 человек эвакуированы. По данным МВД, не менее пяти домов разрушены пожаром. 
 
Около 50 тысяч домов остались без электричества в Вальпараисо, Касабланке и Альгарробо.
 
Ранее сообщалось, что на территории штата Теннесси в США в результате лесных пожаров погибли 10 человек.
 
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Источник: korrespondent.net

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