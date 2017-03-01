Украинка стала свидетельницей теракта в Стамбуле

Украинка Наталия Вольнова была очевидицей теракта в Стамбуле 2 января. Через сутки после трагедии она вернулась на Украину и сообщила подробности инцидента телеканалу Дождь.

Вольнова рассказала, что клуб был очень хорошо охраняем, поэтому чтобы попасть внутрь нападавший должен был расстреливать все на своем пути.

"Это очень недешевое место. Нам его бронировала компания, входной билет стоил 500 долларов. Там всегда отдыхали очень непростые люди, я в этом клубе была два раза, то есть я примерно знала, что и где находится. Это самый охраняемый клуб, каждый метр стояла охрана. Тебя обыскивали и осматривали, туда просто пройти сквозь охрану, это невозможно. Поэтому, скорее всего, он обстреливал все на своем пути, только таким образом он смог бы попасть внутрь. Клуб был полностью забит", − отметила свидетельница происшествия.

Также Вольнова уточнила, что "случилось все через час после Нового года. Изначально все, что мы слышали, − мы думали, что это просто салюты. До того момента, когда мы не заметили, что люди начинают падать и прятаться".

Украинцев призвали быть осторожнее в Турции

По ее мнению нападавший был не один, однако она видела только одного террориста в черной шапке и черной одежде, который расстреливал все на своем пути.

Вольнова спряталсь под столиком в клубе. Она подчеркнула, что "этот человек на своем пути расстреливал просто все, он не смотрел кто, что, где и как". Это происходило в двух метрах от нее.

Очевидица также рассказала, что по ее ощущениям атака продолжалась 30 минут, затем она услышала турецкую речь и поняла, что в здании полиция. Полицейские помогли ей выбраться на улицу.

"Мы выбежали втроем с друзьями, с которыми прятались. Одна из наших коллег была убита. Те, кто выбежал, мы говорили на английском языке. Мы бежали все, кто в чем был. Люди бежали без обуви, без сумок. Все наши вещи теплые остались там. Кто в чем был, так и бежал, полностью в крови − в своей, в чужой. Были люди, которые теряли сознание, им помогали все подряд", - вспоминала Вольнова.

Позже она попала к коридору из полицейских, где давали теплую одежду и представляли медицинскую помощь. Автобусами пострадавших развозили в полицейские участки и опрашивали.

Как сообщал Корреспондент.net , в новогоднюю ночь в стамбульском клубе Reina произошел теракт– неизвестный расстрелял людей. В результате нападения погибли 39 человек, около 70 получили ранения.

Ответственость за теракт взяло на себя ИГ.

Источник: korrespondent.net