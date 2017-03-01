Сирийская оппозиция заморозила переговоры в Астане

Около десяти групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам в столице Казахстана Астане из-за нарушений со стороны сирийской власти, сообщило AFP.

"Так как эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о заморозке всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане", − цитирует агентство совместное заявление, которое сделали сирийские оппозиционные группы.

Ранее Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган договорились продолжить мирные переговоры по Сирии в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал такую инициативу.

Как сообщал Корреспондент.net , 31 декабря Совбез ООН поддержал предложенную Россией резолюцию о прекращении огня в Сирии.

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Источник: korrespondent.net