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03. 01. 2017

В испанской Сеуте нашли мигранта в чемодане

 
Полиция задержала двух марроканцев, которые пытались нелегально переправить мигрантов в Сеуту − автономный город Испании на севере Марокко, передает русская служба ВВС.
 
Двух мигрантов спрятали в машине, еще одного − в чемодане.
 
Мужчина и женщина, предположительно гвинейцы, были обнаружены в ходе полицейского рейда 2 января.
 
Один из них спрятался за приборной панелью автомобиля, а другой − в специально выдолбленном заднем сиденье машины. Им была оказана первая медицинская помощь.
 
Также молодой африканец был найден 30 декабря в чемодане, принадлежавшем 22-летней женщине из Марокко. Она пыталась провести его в чемодане, закрепленном на тележке, но таможенники обнаружили мужчину, который также нуждался в медицинской помощи.
 
 ЕРА
 
Также ВВС сообщает, что около 1100 африканских мигрантов попытались прорваться в Сеуту, перебравшись через высокий забор с колючей проволокой.
 
В ходе беспорядков пятьдесят марокканских и пять испанских пограничников получили ранения. Один из них потерял глаз.
 
ЕРА
 
По утверждению властей, никому из нарушителей не удалось проскользнуть на испанскую территорию. Они назвали новогоднюю попытку штурма чрезвычайно ожесточенной и организованной.
 
Германия выслала из страны почти 24 тысячи мигрантов
 
Ранее сообщалось, что в Австралии обнародован законопроект, который в случае принятия позволит пожизненно запрещать въезд в страну мигрантам, нелегально прибывающим на лодках.
 

Источник: korrespondent.net

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