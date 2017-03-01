В испанской Сеуте нашли мигранта в чемодане

Полиция задержала двух марроканцев, которые пытались нелегально переправить мигрантов в Сеуту − автономный город Испании на севере Марокко, передает русская служба ВВС.

Двух мигрантов спрятали в машине, еще одного − в чемодане.

Мужчина и женщина, предположительно гвинейцы, были обнаружены в ходе полицейского рейда 2 января.

Один из них спрятался за приборной панелью автомобиля, а другой − в специально выдолбленном заднем сиденье машины. Им была оказана первая медицинская помощь.

Также молодой африканец был найден 30 декабря в чемодане, принадлежавшем 22-летней женщине из Марокко. Она пыталась провести его в чемодане, закрепленном на тележке, но таможенники обнаружили мужчину, который также нуждался в медицинской помощи.

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Также ВВС сообщает, что около 1100 африканских мигрантов попытались прорваться в Сеуту, перебравшись через высокий забор с колючей проволокой.

В ходе беспорядков пятьдесят марокканских и пять испанских пограничников получили ранения. Один из них потерял глаз.

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По утверждению властей, никому из нарушителей не удалось проскользнуть на испанскую территорию. Они назвали новогоднюю попытку штурма чрезвычайно ожесточенной и организованной.

Германия выслала из страны почти 24 тысячи мигрантов

Ранее сообщалось, что в Австралии обнародован законопроект, который в случае принятия позволит пожизненно запрещать въезд в страну мигрантам, нелегально прибывающим на лодках.

Источник: korrespondent.net