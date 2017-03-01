Менее половины американцев верят в успех Трампа − опрос

Менее половины жителей США уверены в способности избранного президента Дональда Трампа справиться с мировым кризисом, а также мудро использовать военную силу. Об этом свидетельствует опрос издания Gallup.

Опрос был проведен 7-11 декабря в 50 штатах среди более одной тысячи американцев в возрасте от 18 до 50 лет.

По данным опроса, лишь 46% из числа респондентов верят в способность Трампа справиться с международным кризисом, 47% − в его способность мудро руководить обороной США.

Более высокий процент опрошенных верит в способности Трампа отстаивать американские интересы − 55%. Также 59% респондентов согласны, что он сможет эффективно управлять национальной экономикой, а наиболее уверенных в том, что Трамп сможет договориться с конгрессом − 60%.

В опросе отмечается, что эти показатели ниже, чем у предшественников Трампа − Барака Обамы, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.

Ранее сообщалось, что Трамп обещал не допустить ситуации, когда баллистическая ракета Северной Кореи будет способна достичь территории США.

Источник: korrespondent.net